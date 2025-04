Plataforma per la Llengua afirma que el català creix "lleugerament" en el Saló de l'Ensenyament

La millora es dona més als estands d'FP que als de les universitats

Plataforma per la Llengua ha afirmat que el català ha crescut "lleugerament" en el Saló de l'Ensenyament 2025, que es va celebrar del 26 al 30 de març al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, ja que els estands que ho tenen tot en català han passat del 34,4% al 41,6%.

Assegura que la millora es nota especialment als centres de formació professional, però que hi ha perfils d'estands que "reincideixen en el menyspreu del català", ha explicat en un comunicat d'aquest dijous.

Ha analitzat, per tercer any consecutiu, els usos lingüístics del Saló de l'Ensenyament en quatre àmbits --retolació, fullets, atenció oral i webs-- i ha constatat que la presència del català encara és baixa: 6 de cada 10 expositors "continuen menyspreant al català en algun element".

L'entitat reclama a Fira de Barcelona que "faci complir la normativa lingüística" i considera que les conselleries d'Educació i FP i de Recerca i Universitats no han fet la feina, en les seves paraules, per assegurar que tots els elements fossin en català.

La plataforma ha reclamat actuar "prioritàriament" als stands d'escoles, de negocis, residències d'estudiants, acadèmies de preparació de la selectivitat i escoles d'aviació, i assenyala que la millora d'aquest any s'ha produït als expositors d'FP més que als de les universitats.

DADES

Plataforma per la Llengua assegura que el català ha crescut en tots els àmbits analitzats: en la retolació ha crescut del 64,7% al 65,8%; els que ofereixen fullets en català del 53,8% al 60,8%; els que donen "una bona atenció en català" del 52,7% al 54,5%, i els que tenen el web en català del 58,6% al 58,9%.

Aquest any hi ha hagut un 58,4% d'estands que no tenien algun dels elements en català, quan l'any passat va ser del 65,6%, i creuen que aquest 2025, tot i que millora la situació, encara no és l'"òptima".