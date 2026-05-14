La Plataforma per la Família considera "insensible" la Generalitat en polítiques de natalitat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
La Plataforma per la Família ha considerat aquest dijous que la Generalitat és "insensible" davant la baixa natalitat a Catalunya i l'absència de la qüestió en la seva agenda, i ha lamentat el desinterès per les polítiques de família.
En un comunicat, davant el Dia de la Família aquest divendres, la plataforma ha dit que Catalunya presenta una de les taxes de fecunditat més baixes d'Europa "amb conseqüències directes per al sistema del benestar, el mercat laboral i la sostenibilitat demogràfica".
Ha lamentat el "desinterès" del Govern per les polítiques de família, i ha dit que la plataforma no va identificar mesures dirigides a fomentar la natalitat o de suport a la família en el projecte de pressupostos, que finalment no va prosperar.
La Plataforma per la Família també ha criticat que s'hagi "esborrat" el nom de Família en l'organigrama de la Conselleria de Drets Socials, passant de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies a Afers Socials i Inclusió.
Ha assegurat que els ajuts a les famílies a Catalunya són "pocs i fragmentats, no es prioritzen incentius directes a la natalitat i no es desplega una política fiscal o econòmica orientada a les famílies amb fills".
A nivell estatal, la plataforma ha dit que el Govern "ha anat bloquejant" la llei de família, i ha afirmat que la política dels governs central i català en matèria demogràfica és la de basar-se en la immigració.