Plataforma per la Família considera que els pressupostos catalans "obliden" la política familiar

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La Plataforma per la Família ha considerat aquest dijous que els pressupostos de la Generalitat pactats pel PSC i els Comuns "obliden" la política familiar perquè destinen 13 milions d'euros a aquestes polítiques en un projecte total de 49.000 milions.
En un comunicat, avisa que la situació és preocupant perquè Catalunya té "una de les taxes de fecunditat més baixes d'Europa", la qual cosa augura un envelliment demogràfic, reducció de la població activa, més pressió sobre el sistema de pensions i serveis socials, i problemes per mantenir l'estat del benestar.
El president de la plataforma, Daniel Arasa, sí veu "molt positiu" que hi hagi preocupació per mantenir la renda garantida de ciutadania, tot i que creu que aquesta mesura s'inscriu en una política assistencial, mentre que la política familiar ha de ser universal, segons ell.