La plataforma educativa de 3Cat SuperCampus es "consolida" i supera els 1.000 vídeos

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma educativa de 3Cat, SuperCampus, ha ampliat la seva oferta superant ja els 1.000 vídeos i es "consolida" com una eina que ofereix a alumnes, famílies i docents continguts audiovisuals educatius en català.

Cada setmana estrena vídeos per aprendre a l'aula o a casa, vinculats al currículum escolar de primària i ESO, i "validats per docents en actiu" i la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, informa 3Cat en un comunicat aquest divendres.

Respon a la reivindicació de la comunitat educativa pel fet que l'"ús social del català a l'escola retrocedeix i als estudiants els costa trobar vídeos educatius digitals en llengua catalana".

Des que es va estrenar el maig del 2024 ha superat 3 milions de reproduccions, i els continguts amb més audiència són 'Gramàtica, lèxic i ortografia', 'Morfosintaxi', 'Literatura catalana, 'Operacions matemàtiques' i 'Economia bàsica i educació financera', entre d'altres.

Els continguts estan disponibles en el web de canal SX3, i es poden filtrar per etapa educativa (de 1r de primària a 4t d'ESO) i àmbit temàtic o matèria, a més que es poden consultar en la plataforma 3Cat i Youtube.

SuperCampus aposta per les ciències amb produccions com 'Entendre el canvi climàtic, Biologia, Química, Física, STEM o Robòtica'; per la geografia i la història de Catalunya, o pels compositors i artistes universals, i també ofereix pòdcasts.