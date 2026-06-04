La Plataforma de Dones per la Pau a Casamance (Senegal), Premi ICIP Construcció de Pau 2026

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La junta de govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha atorgat el Premi ICIP Construcció de Pau 2026 a la Plataforma de Dones per la Pau a Casamance, una xarxa formada per 15 organitzacions de dones que treballen per la pau, la seguretat i els drets de les dones en el conflicte territorial de la regió natural de Casamance amb l'Estat del Senegal, vigent des del 1982.
El guardó destaca la trajectòria de la xarxa per "situar les dones com a agents de pau en la resolució del conflicte i trencar el silenci sobre la guerra, a través de la creació d'espais de diàleg comunitari a nivell local, regional i nacional", apunta l'ICIP en un comunicat aquest dijous.
La situació a la regió de Casamance es remunta a dècades de conflicte entre el Moviment de Forces Democràtiques de Casamance (MFDC) i l'Estat senegalès, és una de les guerres de més durada del continent africà (amb més de 5.000 morts i 10.000 ferits) i està en una treva des del 2012, sense que cap solució política a la reivindicació d'independència de Casamance s'hagi posat "mai" sobre la taula.