Plataforma 0-3 critica Educació per cancel·lar la seva reunió i li donen una setmana per reagendar-la

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La Plataforma 0-3, d'educació infantil, ha criticat que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat els hagi cancel·lat la reunió que tenien prevista aquest divendres a 10 minuts de començar, i donen al Departament "una setmana" per reagendar-la, el mateix dia en què Educació es reuneix amb els sindicats en la taula sectorial sobre millores laborals.
"Aquesta lluita no és puntual ni aïllada, es consolida també a nivell estatal, amb reivindicacions compartides a tot el territori", expliquen en un vídeo a Instagram, recollit per Europa Press, en el qual demanen reagendar la trobada "com més aviat millor".
Exigeixen conèixer l'esborrany del decret llei que s'està elaborant i poder-hi participar de manera activa, i també reivindiquen una "mirada integral sobre totes les professionals que sostenen el dia a dia de les escoles infantils", i veuen necessari obrir espais de negociació.