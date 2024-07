La plataforma 3Cat incorpora continguts de 10 entitats culturals

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 3Cat ha incorporat continguts de 10 entitats culturals per esdevenir un punt de trobada d'entitats i organitzacions que vetllen per la cultura catalana.

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha remarcat aquest dijous en la presentació que 3Cat "és una plataforma de referència al territori gràcies a les entitats que dia a dia enforteixen la cultura", i que el propòsit és reafirmar la llengua i ser un motor de la indústria i la producció.

Han fet aportacions el Liceu, el Palau de la Música, L'Auditori, la Fundació La Caixa (a través de la plataforma Caixaforum+), el CCCB, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, la Filmoteca de Catalunya, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Festival Cruïlla i la UOC.

Aquestes entitats s'afegeixen a altres que ja havien incorporat continguts, com Filmin, DocsBarcelona, Festival Internacional de Cinema en Català, Suncine, Òmnium (a través del festival de curtmetratges VOC), La Xarxa i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

Romà ha assegurat: "Avui ens convertim en una plataforma de país. Al servei de la ciutadania i de la cultura, amb el català com a motor per arribar als qui sempre ens han seguit i als qui volem incorporar de nou amb una oferta de continguts com mai ha tingut Catalunya".

La plataforma 3Cat es va engegar el 30 d'octubre, té un milió d'usuaris registrats i ha superat els 100 milions de reproduccions durant els primers sis mesos.