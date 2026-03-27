La plataforma 3Cat bat un rècord amb 4 milions de dispositius únics al març

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
La plataforma 3Cat ha batut un rècord d'audiència aquest mes amb la connexió d'uns 4 milions de dispositius únics, segons dades de l'1 al 25 de març, ha dit la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, en la comissió de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del Parlament.
3Cat ho atribueix en gran part a les noves temporades de 'Crims' i 'Jo mai mai', juntament amb l'èxit d'altres productes com 'Eufòria', 'Joc de cartes' o les sèries de sobretaula 'Com si fos ahir' i 'El paradís de les senyores', els esports i els informatius, informa la plataforma en un comunicat.
A falta d'uns dies per tancar el mes, la plataforma acumula més de 22 milions de reproduccions i s'encamina cap a un rècord de consum absolut des del seu llançament.
En el rànquing de reproduccions per capítol destaca 'Crims', que ha estrenat aquesta setmana la sisena temporada i supera el mig milió de reproduccions en total i les 157.079 per capítol.
El concurs musical 'Eufòria', amb 45.504 reproduccions per capítol, i la sèrie juvenil 'Jo mai mai', amb 40.873, se situen entre les més vistes: en aquesta última, un de cada tres usuaris identificats que han vist la sèrie tenen entre 14 i 24 anys.