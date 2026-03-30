Plaforma per la Llengua demana al Govern aplicar la part no anul·lada del decret del català en escoles

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, ha anunciat que recorreran la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) respecte a l'anul·lació parcial del règim lingüístic del sistema educatiu català, i ha instat al Govern a aplicar la part que no ha estat anul·lada per reforçar aquesta llengua en els centres educatius.
En una entrevista en 324 recollida per Europa Press, Plana ha dit que entre els aspectes de la part no anul·lada hi ha qüestions "tan importants" com poder demanar un nivell C2 als docents, quelcom imprescindible, ha incidit, perquè tinguin un bon domini de la llengua per poder transmetre-la.
"El català és una llengua que ha anat disminuint, sobretot respecte al seu ús, per la qual cosa necessitarem projectes lingüístics forts que reforcin la presència a l'entorn de l'escola, no només a les aules, sinó també fora d'elles, en activitats extraescolars i en la vida habitual dels centres", ha expressat.
En aquest sentit, ha lamentat que la política educativa es decideixi en un tribunal: "No pot ser que amb les llengües es posin percentatges. No s'han d'ensenyar amb igualtat, sinó amb equitat", ha dit.
Finalment, ha afegit que la decisió final serà del Tribunal Constitucional (TC) i serà determinant per veure com conclou aquest procés.