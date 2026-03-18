Placebo actuarà a Madrid i Barcelona a l'octubre

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
El grup britànic de rock alternatiu Placebo actuarà a l'octubre a Madrid i Barcelona dins la gira mundial per celebrar el 30è aniversari de la banda, informa aquest dimecres la promotora Live Nation en un comunicat.
Placebo actuarà l'1 d'octubre al Movistar Arena de Madrid i el 3 d'octubre al Sant Jordi Club de Barcelona, i les entrades es posaran a la venda el 27 de març, amb prevendes a partir del 25.
La gira, en la qual interpretaran les cançons dels seus primers dos discos, 'Placebo' i 'Without you I'm nothing', coincideix amb l'anunci de la publicació de 'Re:Created', que es publicarà al juny i que és una reinterpretació del seu primer àlbum.