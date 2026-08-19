Publicat 19/08/2026 20:43

La plaça Rovira guanya el concurs de guarnits de carrers de les festes de Gràcia (Barcelona)

Imatge de la cerimònia de lliurament de premis a la plaça de la Vila de Gràcia de Barcelona.
FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -

La plaça de Rovira i Trias s'ha alçat aquest dimecres com a guanyadora del primer premi del concurs de decoració de carrers de la Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona amb 435 punts, informa la Fundació Festa Major de Gràcia en un comunicat.

El motiu de la decoració de la plaça en aquesta edició ha estat batejat com 'Batiscaforoviruskas' i fa referència al 20 aniversari tant de decoracions a la plaça com de la publicació de la cançó 'Batiscafo Katiuscas' d'Antònia Font.

Els guardons, que s'han lliurat a la plaça de la Vila de Gràcia aquest dimecres, també han reconegut al carrer de Mozart amb el segon premi amb 394 punts, i el tercer lloc ha estat per al carrer de la Llibertat amb 377 punts.

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