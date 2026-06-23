El Pla Nacional del Llibre i la Lectura mobilitza més de 20 milions d'euros en 3 anys

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El Pla Nacional del Llibre i la Lectura (PNLL) ha mobilitzat entre 2023 i 2025 més de 20 milions d'euros, amb el 50% d'aquest pressupost concentrat en l'últim any.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha presidit aquest dimarts la reunió del Consell Nacional de la Lectura, màxim òrgan de supervisió del pla, per presentar conjuntament l'informe del 2025, informa la Conselleria en un comunicat.
Durant els 3 primers anys, la major part de la inversió s'ha destinat al suport de l'ecosistema del llibre, amb 10,7 milions d'euros, seguits de les actuacions de foment de l'hàbit lector, amb 7,5 milions.
L'informe anual constata el "bon ritme" d'execució del pla, amb 9,9 milions invertits durant el 2025, dels quals 7,8 provenen del pressupost de Cultura.
L'import executat durant el 2025 ha augmentat prop d'un 6% respecte a la previsió, principalment per la incorporació de recursos associats a mesures que no es van poder executar el 2024 i s'han reprogramat.
A més a més, de les actuacions previstes en el pla, 72 de les 73 ja estan completades o en fase d'execució, 8 de les quals es van activar el 2025, i la restant s'implementarà aquest 2026.