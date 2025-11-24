El pla Kanpai dels Mossos deixa en 6 mesos 470 multireincidents detinguts amb 4.000 antecedents

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El pla Kanpai dels Mossos d'Esquadra, que es va desplegar a principis d'abril per fer front a la multireincidència a Catalunya, ha deixat un balanç de 470 detinguts amb més de 4.000 antecedents en total, informa la policia catalana en un comunicat aquest dilluns.
Així ho han presentat aquest dilluns la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius.
En aquest període, els Mossos han dut a terme 135 dispositius desplegats a 28 ciutats amb la participació de 6.300 agents de diversos cossos policials, 4.800 dels quals mossos, que han permès identificar més de 24.000 persones amb més de 53.000 antecedents en total.
A més a més, s'han pogut recuperar més de 2.000 telèfons mòbils, s'han investigat 18 persones per encobriment i s'han decomissat 115.850 euros en efectiu, a més de detectar diversos punts d'encobriment d'objectes robats.
NOU PERFIL
Aquesta iniciativa també ha permès establir un nou concepte per detectar un delinqüent actiu amb risc de persistència (DARP), una persona que és considerada així sempre que hagi comès un mínim de dos delictes en els darrers sis mesos, presenti un elevat risc de persistència delictiva i que aquest risc sigui vigent en un territori i moment determinats.
Amb aquest criteri, s'ha calculat que a Catalunya hi ha 3.969 persones que es poden incloure en aquesta categoria, el 78% dels quals es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre 22% a la resta del territori.
El pla també ha permès constatar que no hi ha un desplaçament dels delinqüents cap a altres zones quan s'actua en una àrea concreta, ja que els DARP delinqueixen en un espai determinat perquè dominen l'entorn, saben on robar i com revendre els objectes sostrets.
FUTUR
De cara al futur, els Mossos estendran aquest pla en dues línies de treball: d'una banda, posar el focus en la prevenció, amb operatius en espais concrets, inspeccions i intercepcions 'in fraganti', a través de desplegaments globals (simultanis a diverses zones), i altres quotidians, amb suport de les unitats d'ordre públic.
Es posarà el focus en la persecució de delinqüents persistents, per així poder fer el sistema més eficient, actuant sobre la persones més enllà de cada fet concret i poder garantir que les causes tinguin conseqüències globals, per la qual cosa requerirà la col·laboració amb justícia, fiscalia i serveis penitenciaris.