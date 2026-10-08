Publicat 08/10/2026 18:25

El pla Inuncat passa d'emergència a fase d'alerta per la millora de la previsió meteorològica

Archivo - Alerta Inuncat a Catalunya
PROTECIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT - Arxiu

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

Proteció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica, si bé demana prudència perquè es manté l'avís de pluges intenses fins aquest dijous a mitjanit al litoral i prelitoral central i nord, informa a X.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisat que es poden superar els 20 l/m2 amb ruixats que poden anar acompanyats de tempestes.

Aquest dijous també hi ha avisos de fort vent a l'Empordà (Girona), el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp (Tarragona), amb ratxes que poden superar els 90 km/h.

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