El pla Inuncat passa d'emergència a fase d'alerta per la millora de la previsió meteorològica

PROTECIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Proteció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica, si bé demana prudència perquè es manté l'avís de pluges intenses fins aquest dijous a mitjanit al litoral i prelitoral central i nord, informa a X.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisat que es poden superar els 20 l/m2 amb ruixats que poden anar acompanyats de tempestes.
Aquest dijous també hi ha avisos de fort vent a l'Empordà (Girona), el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp (Tarragona), amb ratxes que poden superar els 90 km/h.