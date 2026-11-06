El pla d'innovació en Salut de Catalunya destina 90 milions a 740 ajuts en 10 anys

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El Pla estratègic de recerca i innovació en salut (Peris) de la Conselleria de Salut de la Generalitat ha destinat uns 90 milions d'euros a 740 ajuts a la recerca, al talent i a la innovació des de la seva posada en marxa el 2017.
47,2 milions han estat per a la recerca d'excel·lència, 27,8 per impulsar el talent investigador, 4,8 per a l'enfortiment institucional dels centres i 8,9 per a la innovació, segons informa Salut en un comunicat d'aquest divendres.
La creació de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (Dgris) el 2016 va comportar un increment de pressupost de 10 milions a convocatòries d'ajuts, la qual cosa va situar el seu pressupost en 43 milions.
10 anys després, el pressupost de la Dgris ha crescut fins a arribar als 64,8 milions d'euros aquest any.
Entre el 2017 i aquest any s'han publicat 26 convocatòries que han rebut més de 2.000 sol·licituds, i s'ha participat en iniciatives europees com EP Per Med, ERA4Health o PrecisEU, entre d'altres.