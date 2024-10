Pizarro elogia la capacitat d'adaptar-se i l'"indestructible" compromís de la Guàrdia Civil

Prieto recorda que la Benemèrita també és una "policia catalana"

SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

El general en cap de la Guàrdia Civil de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro de Medina, ha elogiat la capacitat d'adaptació i l'"indestructible" compromís dels agents amb la seva feina i amb Espanya.

Ho ha dit aquest dimarts durant la celebració de la Patrona de la Guàrdia Civil del 2024, la primera en la qual participa com a general en cap, càrrec que va jurar el 15 de març d'aquest any.

A la cerimònia hi han assistit el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos; el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, i l'inspector general de l'exèrcit, Manuel Busquier.

També el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comissari en cap Miquel Esquius, i l'ex-comissari en cap i ara cap de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Sallent, entre d'altres.

180È ANIVERSARI

En la seva intervenció, Pizarro ha explicat que aquest any és el 180è aniversari de la institució, que ha treballat "de manera incansable i a les ordres del poder" i que mira al futur fent una feina de proximitat, confiança, eficiència i compromís, en les seves paraules.

Ha enumerat els delictes als quals s'han d'enfrontar, com els conflictes interns, les guerres internacionals, la lluita contra el terrorisme, la delinqüència o el crim organitzat, tot i que ha afirmat que "la seguretat s'enfronta a nous reptes", com la ciberseguretat o la gestió de la crisi migratòria.

Pizarro ha recordat la lluita contra el terrorisme d'ETA com un dels "sacrificis de la professió" i una de les etapes més difícils de la Benemèrita --en les seves paraules--, i ha retut homenatge als agents morts aquest any, entre ells els assassinats després de ser envestits per una narcollanxa a Barbate (Cadis).

CARLOS PRIETO

Per la seva banda, Prieto ha remarcat textualment el servei sincer i honest de la Guàrdia Civil a la pàtria i els espanyols, i ha dit: "Des dels seus inicis ha estat una policia més al servei dels catalans, una policia catalana, sí".

També ha destacat que la Guàrdia Civil és una de les institucions més valorades pels ciutadans, segons el CIS, i ha garantit que els agents actuen per garantir els drets perquè Espanya sigui un país segur.

Ha recordat els operatius de la Guàrdia Civil amb altres cossos de seguretat, i ha realçat la cooperació policial entre els agents, com el dispositiu policial amb els Mossos per detenir a Granada els autors del tiroteig al barri de Font de la Pólvora de Girona la nit del 23 de juny.

AUGMENT D'AGENTS I INVERSIÓ

A més, ha esmentat els "molts recursos destinats" per a la celebració de la Copa Amèrica a Barcelona, amb 250 guàrdies civils de 10 unitats diferents i sis embarcacions, i ha destacat l'augment d'agents i d'inversió per a mitjans, infraestructures i formació.

"La Guàrdia Civil és un cos del segle XIX adaptat al segle XXI", ha dit, i ha subratllat la incorporació de la dona al cos, amb l'objectiu d'arribar al 40% en l'escala de caporals i guàrdies, que actualment se situa en el 9%.

Durant l'acte s'han lliurat condecoracions al personal de la Guàrdia Civil, a membres d'altres forces i cossos de seguretat, i també a persones de diferents organismes i entitats.