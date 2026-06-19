Pitingo suspèn el seu concert a Badalona (Barcelona) d'aquest divendres per motius mèdics

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
El concert del cantant Pitingo programat aquest divendres a la nit a Badalona (Barcelona) en el festival Música Gran Sol s'ha suspès per motius mèdics de l'artista.
L'Ajuntament de Badalona ha explicat en un comunicat que, en conseqüència i d'acord amb l'Associació de Veïns Sant Joan de Llefià, s'han anul·lat tots els actes previstos de la festa major de Sant Joan de Llefià - Gran Sol previstos.
Ha afegit que el festival manté l'actuació gratuïta de Maruja Limón d'aquest dissabte i ha lamentat les molèsties que aquesta cancel·lació puguin causar.