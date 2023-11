BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Deu dotacions dels Bombers de Barcelona treballen aquest dilluns a la tarda en l'incendi d'un pis al carrer Muntaner entre Mallorca i Provença cap a les 16 hores.

No hi ha hagut desallotjaments i els serveis d'emergència encara no saben si el foc ha provocat ferits, informa l'Ajuntament de Barcelona a Europa Press.

L'habitatge es troba al segon pis de l'edifici i el trànsit s'ha tallat al carrer entre Mallorca i Provença.