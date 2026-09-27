El Piromusical tanca aquest diumenge la Mercè de Barcelona a la platja de la Nova Icària

Lorena Sopêna - Europa Press
Ciutat de Mèxic serà la ciutat convidada el 2027
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
Les festes de la Mercè de Barcelona, que van començar dimecres passat, conclouen aquest diumenge amb el Piromusical a la platja de la Nova Icària, després d'haver portat la seva programació a tots els districtes de la ciutat "per primera vegada".
Les celebracions han estrenat ubicacions com la plaça de les Glòries i han "ratificat l'encert" d'espais d'incorporació recent, com el parc del Fòrum, ha informat aquest diumenge l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
L'acte de cloenda de les festes, el Piromusical, estrenarà ubicació (a la platja de la Nova Icària) i comptarà amb una banda sonora seleccionada pel líder del grup musical Oques Grasses, Josep Montero, amb una proposta "eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català".
La programació de la Mercè ha inclòs produccions pròpies com 'Decostumari', presentada al Park Güell, i propostes de gran format com 'Emergency Exit', un treball signat per La Fura dels Baus, Eyesberg i Satori.
SHANGHAI
La ciutat convidada de l'edició, Shanghai, ha portat a Barcelona una "mostra exquisida de les seves tradicions i de la seva excel·lència tècnica" en àmbits com el circ, la música i la dansa.
L'alcalde, Jaume Collboni, ha anunciat que la ciutat convidada del 2027 serà Ciutat de Mèxic, amb una programació que mostrarà "l'empremta de les cultures originàries i l'emergència cultural" d'aquesta ciutat.
MÚSICA I CULTURA POPULAR
En l'àmbit de la cultura popular, el passeig de Gràcia ha estat l'escenari de la nova porta de l'infern, punt d'inici de "multitudinaris" 'correfocs' tant per al públic infantil com per a l'adult.
Pel que fa a la música, la Mercè ha comptat amb el concert de comiat dels escenaris del grup Love of Lesbian, entre molts altres, i l'edició del 2026 ha suposat l'estrena de dues noves programadores de Barcelona Acció Musical (BAM), Marta Mei i Aina Pociello.
Aquesta edició ha estat l'última de Gisela Sais com a directora artística de Mercè Música després de 5 anys com a responsable del disseny de la programació, càrrec que ara ocuparà Oriol Roca.