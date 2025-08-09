El Pirineu i Prepirineu de Lleida preveu pluja intensa aquest cap de setmana durant l'onada de calor

LLEIDA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu pluja intensa aquest dissabte i diumenge a la tarda al Pirineu i Prepirineu (Lleida) durant l'onada de calor que hi haurà fins a mitjans de la setmana vinent.
Protecció Civil de la Generalitat ha informat que la Direcció General de Joventut ho té en compte per a les seves activitats, també pel possible increment de rieres en aquestes zones, informa via X.
Els ruixats i xàfecs intensos previstos es deuen a la "forta calor en superfície, que augmenta la inestabilitat atmosfèrica", segons el SMC, que a més preveu tronades al Pirineu i les zones pròximes.