El pilot de Centres Educatius Terapèutics de la Generalitat continuarà durant el curs 2026-27

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El pla pilot de Centres Educatius Terapèutics per a Adolescents (CET-A), que han implementat conjuntament els departaments d'Educació i FP i de Salut durant el curs 2025-2026, continuarà en marxa el proper curs 2026-2027.
En un comunicat aquest dijous, el Govern ha destacat la iniciativa per "donar una resposta educativa i emocional a adolescents d'entre 12 i 16 anys que travessen dificultats de salut mental", i que es durà a terme en dues seus a Barcelona, a Sants i en Sant Martí.
El recurs, coordinat amb el Consorci d'Educació de Barcelona, "ofereix una atenció personalitzada i integral" i combina l'acompanyament terapèutic amb la continuïtat educativa.
Així, es pot garantir que els adolescents puguin continuar el seu procés d'aprenentatge mentre reben el suport necessari.
Els CET-A estan formats per professionals de la psicologia, psicopedagogia, treball social, educadors i docents, que treballen de manera coordinada amb les famílies dels joves i els centres educatius.