Pilarín Bayés reivindica la lectura infantil: "La lectura per als petits perdurarà"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
La il·lustradora Pilarín Bayés ha destacat la felicitat que li genera la diada de Sant Jordi i el contacte amb la gent, i, sobre la lectura entre els més petits, ha assegurat: "La lectura per als petits perdurarà".
"Els nens tenen els seus llibres predilectes, ara mateix ho acabo de veure. El que tenen és moltes coses i abans en tenien menys", ha dit en unes declaracions aquest dijous a Europa Press, durant la signatura de llibres a la parada d'Abacus, al passeig de Gràcia de Barcelona.
Bayés, que ha afirmat que se li han acostat tant petits com grans per signar-los, ha volgut reivindicar la diada de Sant Jordi: "El president Pujol va dir una cosa que jo m'he fet meva: si tot l'any els catalans fóssim com en la diada de Sant Jordi, seríem la primera potència mundial".