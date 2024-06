Pilar Rahola guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la històrica 'Cornèlius, l'Almogàver'

Josep-Anton Fernàndez guanya el Miquel de Palol de poesia



GIRONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

L'escriptora Pilar Rahola ha guanyat el 57è Premi Prudenci Bertrana, dotat amb 30.000 euros, amb la novel·la històrica 'Cornèlius, l'Almogàver', informen aquest divendres la Fundació Prudenci Bertrana i Grup 62 en un comunicat sobre els guardonats amb els Premis Literaris de Girona.

El Prudenci Bertrana, que va rebre 93 obres, ha comptat amb un jurat format per Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos i l'editora Glòria Gasch.

'Cornèlius, l'Almogàver' narra l'odissea medieval del cavaller Cornèlius Papapoulus de Famagusta, que es veu immers en aventures èpiques per Anatòlia, des de la seva trobada amb Ramon Llull fins a la seva història d'amor amb Garsenda de Torroella, en un relat que combina acció, reflexió i sentiments.

El 47è Premi Miquel de Palol de poesia, dotat amb 6.000 euros i al qual es van presentar 97 poemaris, ha recaigut en 'L'estranger a casa', de Josep-Anton Fernàndez, un llibre sobre l'estranyesa.

LLIURAMENT AL SETEMBRE

El 45è Premi Carles Rahola d'assaig, dotat amb 6.000 euros i al qual s'han presentat 81 originals, ha estat per a 'L'escriptori de la Seu', de Salvador Sabrià, en què explora el cas de 23 persones que van ser afusellades al cementiri de la Seu d'Urgell i d'on van aparèixer 22 cossos quan es van exhumar els cadàvers.

El 39è Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil, dotat amb 6.000 euros i al qual s'han presentat 34 originals, ha estat per a Teresa Muñoz per la novel·la 'Bereshit', en què una jove descobreix que la mort de la seva germana no va ser per accident, sinó per una maledicció que ha perseguit les dones de la seva família.

La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana tindrà lloc el 17 de setembre a l'Auditori de Girona, i aquell mateix dia es donarà a conèixer el Premi Aurora Bertrana de traducció, el Premi Cerverí de lletra de cançó i el Lletra per a projectes digitals de literatura catalana, i els llibres es publicaran el 18 de setembre.