Pilar Beltran (Edicions 62) assegura que augmentar els lectors en català és "el repte" del sector

Treballa per un catàleg de qualitat amb autors consolidats i veus emergents



BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

La directora literària d'Edicions 62, Pilar Beltran, ha assegurat que augmentar els índexs de lectors en català és "el repte" compartit del sector editorial a Catalunya, i confia que el Pla Nacional del Llibre i la Lectura presentat al juliol pel Govern ajudi a aconseguir aquest objectiu perquè veu disposició econòmica i de recursos.

En una entrevista amb Europa Press, ha alertat que "actualment encara el desajustament entre lectors en català i castellà és massa alt", i ha defensat que les obres i traduccions en català són totalment equiparables a qualsevol literatura europea.

Ha afirmat que les polítiques lingüístiques dels governs de PP i Vox suposen una amenaça absoluta per a l'entramat editorial català, les llengües minoritàries, la riquesa cultural i la diversitat lingüística, assegurant que "el discurs d'una única llengua és d'un cinisme absolut".

Ha destacat que Edicions 62, que publica 35 obres a l'any i compta amb un fons de més de 4.000 títols en 61 anys d'història --que va començar en 1962 amb 'Nosaltres, els valencians' de Joan Fuster--, "s'ha fet un espai molt clar" dins de Grup62 amb un catàleg de qualitat literària que uneix autors clàssics i consolidats amb veus emergents que permetin comprendre el present i els seus reptes i desafiaments.

Preguntada per les seves peticions a les administracions, l'editora ha respost que es continuï treballant per augmentar els índexs de lectura en català entre nens i joves i que "continuïn ajudant les editorials, però amb més pressupost".

DONAR SUPORT A AUTORS COMPROMESOS AMB LA LITERATURA CATALANA

A més de centrar-se a acompanyar i impulsar autors novells, "que van sorgint de manera natural", ha remarcat la necessitat de fer costat i reivindicar als autors consolidats amb trajectòries llargues, sòlides i compromeses amb la literatura catalana que van desenvolupar gran part de la seva obra entre els anys 60 i 70 del segle XX.

És el cas, ha dit, d'escriptors contemporanis com Montserrat Roig, "que després de la seva mort va sofrir cert buit durant uns anys", així com Carme Riera, Jordi Coca, Miquel de Palol, Manuel de Pedrolo i Terenci Moix, que considera que haurien de llegir-se més per la vigència de les seves obres i la seva incidència en les lletres catalanes.

RADIOGRAFIA DEL SECTOR

Per a Beltran, que forma part d'Edicions 62 des de 2002, l'autoedició no suposa una amenaça per a les editorials ni tampoc ho és el llibre digital, encara que aquest últim sí que és "problemàtic per a les llibreries, i perquè els beneficis de la lectura en paper estan demostrats".

Ha advertit un auge d'editorials petites i independents en els últims 15 anys "que han enriquit el teixit editorial en català i l'oferta per a lectors, i han augmentat la competència", i ha afegit que l'actual és un moment d'efervescència per a veus joves i, sobretot, femenines.

TENDÈNCIA A L'AUTOFICCIÓ I POCA COMÈDIA EN CATALÀ

Encara que ha recordat que la 'literatura del jo' sempre ha existit, considera que actualment hi ha certa tendència a l'autoficció, mentre que lamenta que s'escriguin poques obres de comèdia en català, i ho atribueix al fet que és un gènere "poc prestigiat, quan en veritat costa moltíssim fer una bona novel·la en clau de comèdia".

Preguntada per la revisió dels clàssics en la recerca del que és políticament correcte, ha assenyalat que és "molt perillós i a més s'està imposant a ritmes forçats" a escala internacional per part de corrents de pensament i ideologies que ha titllat de molt puritanes.