El Photo Forum Fest tancarà amb els fotògrafs Paolo Roversi, Walter Astrada i Jaime Rojo

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El Photo Forum Fest, que se celebra al Palau de Congressos de Fira de Barcelona, tancarà aquest divendres amb el congrés Life, dedicat al fotoperiodisme i la fotografia de naturalesa, aventura i viatges, amb la participació dels fotògrafs Paolo Roversi, Walter Astrada i Jaime Rojo.
Roversi donarà la xerrada 'Everything Is Portrait' (Tot és retrat), en la qual recorrerà 5 dècades explorant el retrat com a forma d'art, i mostrarà "com la seva mirada, tècnica i sensibilitat l'han convertit en un llenguatge atemporal", informen els organitzadors en un comunicat aquest dijous.
El congrés comptarà amb xerrades de dos fotògrafs guardonats amb el World Press Photo: Walter Astrada és triple guanyador del premi i "un dels fotoperiodistes més reconeguts a nivell internacional", mentre que Jaime Rojo, que va rebre el reconeixement el 2024, destaca per la seva passió per la naturalesa salvatge i les seves campanyes de conscienciació mediambiental.
També participen al congrés Life l'expert en fotografia de carrer Pau Buscató; la fotògrafa i directora d'art Mónica Bedmar, i la directora creativa especialitzada en bodegó i botànica Thais Varela.
El festival acull també, aquest dijous i divendres, el congrés Family Time, dedicat a la fotografia social i familiar, amb ponències de Claudia Cabrero, Victoria Peñafiel, Irati Ayerza, Anna Rigau, Vanesa Royo, Erika Biarnés i Victor Lax.