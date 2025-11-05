'El Petit Príncep' arriba a la 12a temporada amb el retorn d'Àngel Llàcer com a aviador

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
'El Petit Príncep' estrenarà la 12a temporada el 5 de desembre al Paral·lel 62 de Barcelona, amb el retorn d'Àngel Llàcer en el paper d'aviador després de 10 anys i Xavi Duch, Mariona Escoda, Marc Pociello i Didac Salabert completant el repartiment amb la col·laboració de Carmel Milán i Júlia Bonjoch.
Abans de Barcelona, l'obra visitarà Esparreguera i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Lleida i Salou (Tarragona) i, després del seu pas pel Paral·lel 62 fins l'1 de febrer, tancarà la gira a Terrassa (Barcelona), informen en un comunicat d'aquest dimecres.
Aquest és el 12è Nadal consecutiu d''El Petit Príncep', fet que el converteix en "el musical en català amb més temporades seguides d'èxit a Barcelona".