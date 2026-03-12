El Petit de Cal Eril obrirà el Vida Festival amb un concert especial

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El Petit de Cal Eril obrirà el 2 de juliol el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) amb una proposta especial, 'El Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica', creada especialment per inaugurar l'esdeveniment, informa el festival en un comunicat d'aquest dijous.
L'espectacle reunirà més d'un centenar de participants, entre músics i artistes --com l'escenògraf Marc Salicrú-- i representants de la cultura popular --com els Balls Populars de Vilanova i la Geltrú--.
El Vida Festival se celebrarà entre el 2 i el 4 de juliol, i comptarà amb artistes com Fatboy Slim, Ralphie Choo, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Charlotte Cardin, Saint Etienne i Amaia, entre d'altres.