El Petit de Cal Eril anuncia el seu retorn i un disc per sorpresa per la diada

LLEIDA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El grup lleidatà El Petit de Cal Eril ha anunciat per sorpresa el seu retorn després de tres anys i així mateix la publicació del seu nou disc 'ERIL ERIL ERIL' (Bankrobber), just per la diada de Sant Jordi, i que estarà disponible a totes les plataformes a partir del 9 de maig.

El grup "torna com se'n va anar, sense gaires explicacions, gairebé per art de màgia", ha informat la discogràfica en un comunicat, i a més, han afegit que durant la diada el grup s'instal·la al CAT (Centre Artesà Tradicionàrius) del barri barceloní de Gràcia, on es podrà escoltar el nou disc i aconseguir un vinil de manera anticipada.

El llançament oficial a les botigues i plataformes digitals serà el dia 9 de maig; també han informat les dates dels concerts de presentació, que tindran lloc els dies 10, 11, 12, i 13 de juny a l'IDEAL Centre d'Arts Digitals en Barcelona.