Peter Jackson rep el premi honorífic del Festival de Sitges davant d'un auditori entregat

Torna 34 anys després al seu "festival preferit"
SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)
El director neozelandès Peter Jackson ha rebut la nit d'aquest dissabte el Gran Premi Honorífic del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya davant d'un auditori lliurat que li ha brindat una llarga ovació posat en peus i seguidors en l'exterior de la sala.
En rebre el premi de mans del director del festival, Ángel Sala, i de l'actriu Diana Peñalver (que va treballar amb ell a 'Braindead'), Jackson ha agraït un guardó que està representat per una figura de King Kong, la seva pel·lícula favorita en la versió de 1933, i procedeix del Festival de Sitges, el seu "festival preferit de tots els temps".
Peter Jackson ha recordat que fa 34 anys va acudir al festival per estrenar 'Braindead (La teva mare s'ha menjat al meu gos), amb Diana Peñalver, i que ara torna per tornar a projectar-se en la pantalla una versió de 'Braindead' restaurada en 4K, amb Diana Peñalver de nou al públic.
Ha dit que durant 34 anys ha passat una època fantàstica i espera que dins de 34 anys pugui tornar per projectar de nou 'Braindead', i ha agraït al festival i a la ciutat: "King Kong rules!", ha afegit.
Abans de la seva entrada a l'auditori per recollir el premi, una multitud de seguidors esperaven en la catifa vermella al crit de 'Peter, Peter!' i amb multitud de carátulas i posters de les seves pel·lícules des de 'Braindead' a 'El senyor dels anells'.
El cineasta ha aparegut la tarda d'aquest dissabte per sorpresa en la Zombie Walk de Sitges, el tradicional esdeveniment que omple el primer dissabte del festival els carrers de la ciutat.