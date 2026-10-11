Peter Jackson, al Festival de Sitges: "Cada pel·lícula que fas és com una escola de cinema"

Diu que li agrada més la fase de guió i muntatge que rodar i que el seu proper projecte serà un nou 'Tintín'
SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)
El director neozelandès Peter Jackson, que ha rebut el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges, ha assegurat aquest diumenge sobre el procés de rodar: "Cada pel·lícula que fas és com una escola de cinema" on poder aprendre dels errors.
En una trobada de Sitges Industry, el director de la trilogia d''El senyor dels anells' ha subratllat que en totes les pel·lícules que ha fet és com si passés uns quants mesos estudiant, i ha assegurat que li han servit d'aprenentatge dels seus errors.
Ha emfatitzat que rodar una pel·lícula és un compromís, és molt difícil i requereix molt treball i que prefereix altres aspectes al rodatge: "Realment no gaudeixo la fase de rodatge perquè estàs exposat a tot el que pot sortir malament: retards sota la pluja, sobrepassar el pressupost, els estudis enfadats... És molt estressant. Però m'encanta el treball de guió i el muntatge".
Ha explicat que cada vegada que munta una pel·lícula per primera vegada està convençut que ha fet la "pitjor pel·lícula de la història", però que després cal anar tallant, refinant i modelant i a poc a poc comença a prendre forma la pel·lícula que es té al cap.
Peter Jackson ha dit que s'ha de ser flexible perquè la pel·lícula que s'imagina un al principi no és la que s'acaba fent, ha subratllat que cal saber adaptar-se i que el film segueixi el seu curs, i ha recomanat als joves cineastes "agafar un mòbil i gravar una pel·lícula".
Ha assenyalat que de petit va viure dues grans experiències que van fer que volgués convertir-se en cineasta: la sèrie 'Thunderbirds' quan tenia 5 anys i veure poc després la pel·lícula de 'King Kong' de 1933, ambdues a la televisió.
'EL SENYOR DELS ANELLS'
Els assistents a la trobada han preguntat per diverses de les seves pel·lícules, encara que ha estat l'adaptació de les novel·les de J.R.R.Tolkien la que ha acaparat major curiositat.
Sobre ella, Peter Jackson ha assegurat que quan va encarar el projecte d''El senyor dels anells' existien poques oportunitats de fer 3 pel·lícules al mateix temps, sobretot si es té poca experiència, però va passar.
Ha dit que les pel·lícules de la trilogia són "bastant" el que volien fer i si no van rodar alguns passatges del llibre és perquè la història no ho necessitava, ha assegurat que no canviaria res dels films, i ha considerat fantàstica la música que va compondre Howard Shore.
Ha recordat que quan va acabar el rodatge de les tres pel·lícules, que va ser de 288 dies, es va dir a si mateix que no ho tornaria a fer, però quan va sorgir el pla de rodatge per a les tres pel·lícules de 'L'Hobbit' tornaven a ser 288 dies.
NOU TINTÍN
Entre els seus futurs projectes, ha explicat que la producció de 'La caça de Gollum' d'Andy Serkis està en les últimes setmanes de rodatge, i que la propera pel·lícula que dirigirà serà la segona part de 'Tintin' prenent el relleu de Steven Spielberg (com va anunciar al Festival de Cannes).
Sobre la sèrie 'Doctor Who', de la qual es declara admirador, ha rememorat que quan estava amb la producció de 'Tintín: El secret de l'unicorn' que va dirigir Steven Spielberg, va treballar en idees amb el guionista Steven Moffat però "no van arribar enlloc, es van dissoldre".