Un pesquer amb 2.500 litres de combustible s'enfonsa a Roses (Girona)

GIRONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Un pesquer amb 2.500 litres de combustible s'ha enfonsat aquest dijous al matí a uns 200 metres del port de Roses (Girona), segons han explicat fonts de Salvament Marítim a Europa Press.

Sobre les 9.38 hores han rebut una trucada que alertava de l'"imminent" enfonsament del pesquer, i els cinc tripulants han estat rescatats per un altre pesquer.

El pesquer s'ha enfonsat a 17 metres per "l'obertura d'una gran via d'aigua", i el Centre de Coordinació de Barcelona i l'adreça de la Capitania Marítima de Palamós (Girona) s'han coordinat per contenir el gasoil del buc.

S'ha activat el pla d'emergències per contaminació d'aigües marítimes de Catalunya, acudit al lloc embarcacions dels Mossos d'Esquadra; dels Bombers de la Generalitat; dels Agents Rurals; de la Guàrdia Civil i de Creu Roja.

Al migdia, diversos submarinistes dels Bombers "han posat barreres en el mar i han aconseguit tapar la fugida del pesquer", mentre que la Policia Local i la policia catalana han tancat la platja de l'Almadrava de la localitat --propera al port-- durant els treballs de contenció del gasoil.

Les mateixes fonts han explicat que a primera hora de matí seguiran les actuacions per "acabar de netejar" la zona.