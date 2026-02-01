4 persones moren en accidents de trànsit a Catalunya aquest gener, 7 menys que l'any passat

BARCELONA 1 febr. (EUROPA PRESS) -
4 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya aquest gener, 7 menys que l'any passat, quan va haver-hi un total d'11 víctimes mortals en 11 sinistres.
Respecte a l'any 2019, que és l'any de referència per al compliment d'objectius, han mort 4 persones menys i, respecte als ferits greus, aquest gener s'han registrat 37 (26 homes i 11 dones), una xifra inferior als 60 del mateix període de 2025, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest diumenge en un comunicat.
De les 4 víctimes mortals dues eren homes i dues dones i, a més, 3 de les 4 víctimes pertanyien a col·lectius vulnerables (2 motoristes i 1 ciclista).
Per edats, dues de les víctimes tenien entre 25 i 34 anys, una altra tenia entre 35 i 44 i l'última pertany al tram entre els 55 i 64 anys.
Les 4 víctimes mortals s'han concentrat a les províncies de Barcelona (3) i Tarragona (1), i els 4 accidents mortals s'han produït en cap de setmana.