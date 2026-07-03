3 persones continuen a l'UCI després de l'accident d'autocar de Lleida, una d'elles crítica

Kike Rincón - Europa Press
LLEIDA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
3 persones continuen ingressades aquest divendres a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de l'accident d'autobús de dimecres a la ciutat.
Una d'elles està en estat crític, una altra en semicrític i una altra està estable dins la gravetat, si bé aquesta última està previst que sigui traslladada a planta durant el matí, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat d'aquest divendres.
Les altres 6 persones ingressades continuen en situació estable.