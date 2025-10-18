Persones amb autisme viuen el doble d'estrès quan viatgen amb avió: "No hi ha pics, és sostingut"

Crear zones de descans i generar menys soroll són algunes de les idees per reduïr l'estrès
Les persones amb autisme que viatgen amb avió senten el doble d'estrès que els viatgers convencionals i ho viuen durant tot el trajecte, és a dir, no només en un punt concret, com el control de seguretat, sinó que senten malestar des d'abans de sortir de casa i fins a arribar a la destinació: "No hi ha pics, és sostingut".
"Hi ha un estrès molt elevat i superior o entorn del doble que el d'un passatger general", ha detallat en declaracions a Europa Press l'investigador d'un estudi liderat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), Pere Suau, que ha analitzat l'estrès en persones autistes quan viatgen.
Fins a arribar a aquesta conclusió, l'equip ha recollit les experiències de 300 adults amb autisme, així com de les seves famílies, de Catalunya i ha analitzat el comportament de porta a porta, és a dir, d'inici a fi.
Amb les dades, ha detectat quatre perfils diferents de viatgers: "Fins ara hi ha hagut una tendència a veure a aquests passatgers com un grup homogeni. I certament existeixen uns criteris de diagnòstic que són comuns, però dins del col·lectiu hi ha molta diversitat quant a necessitats", ha dit Suau.
En aquest sentit, hi ha persones que senten pressió durant tot el viatge, unes altres que tenen més sobrecàrrega sensorial en l'aeroport, un tercer grup que requereix de més informació i planificació i, finalment, els que pateixen malestar amb les interaccions.
NECESSITAT DE DESCANS
Davant d'aquest escenari, el grup ha decidit que realitzarà un informe amb recomanacions concretes per millorar l'estada de les persones amb autisme en els aeroports, encara que ja han avançat algunes de les propostes.
Entre aquestes, està la creació de més zones de descans: "L'estrès funciona diferent en les persones autistes perquè s'acumula i arrossega a les següents fases i es necessita descans", ha detallat, al mateix temps que ha lamentat que algunes famílies han de pagar per zones VIP als aeroports davant de la inexistència d'aquests espais reservats.
INFORMACIÓ VISUAL ACCESSIBLE
Substituir els assecadors de mans sorollosos per tovalloles de paper, regular la intensitat de la llum i proporcionar informació visual accessible són altres tres idees que podrien millorar l'experiència de les persones autistes en els aeroports.
Preguntat per la inclusivitat dels aeroports, ha valorat que hi ha alguns que "estan millor i alguns estan pitjor", encara que ha celebrat que hi ha iniciatives que estan millorant el panorama, com la formació de pilots o els distintius per a discapacitats invisibles.