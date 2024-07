Personalitats polítiques i socials lamenten la mort de Fermí Puig

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Personalitats del món de la política i social han lamentat la mort del cuiner català Fermí Puig als 65 anys aquest divendres a la nit a causa d'una malaltia.

Un dels polítics que ha mostrat les seves condolences per aquesta pèrdua és el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, que l'ha descrit com un referent i "una figura imprescindible per a la cultura culinària" i gastronomia catalanes, en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Per la seva banda, el líder del PSC, Salvador Illa, l'ha catalogat com, textualment, un gran xef de la cuina catalana i una bona persona, a través d'X: "Sempre recordaré el seu magnífic tracte i les nostres converses cada cop que visitava el seu restaurant."

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha agraït el seu "compromís insubornable i incondicional en la causa de Catalunya", a la mateixa xarxa social.

El president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat que Catalunya perd una figura magna, que va ser capaç de reforçar l'imaginari col·lectiu des de la gastronomia: "Cultura en majúscules."

Així mateix, l'expresident d'ERC Oriol Junqueras ha traslladat el seu condol a les persones properes al cuiner, de qui ha valorat la passió i dedicació per "convertir la cuina catalana en un valor cabal" de Catalunya.

També el cuiner Ferran Adrià ha compartit que Puig va ser "una persona important" en la seva carrera, que, juntament amb Juli Soler, va imaginar l'inici de la seva trajectòria a El Bulli.

En un article publicat a 'Elnacional.cat', el president de l'FC Barcelona, Joan Laporta, l'ha retratat com "un savi dels fogons i del Barça, senzillament perquè ho sabia tot".

L'Acadèmia Catalana Gastronomia també ha lamentat la pèrdua, a través d'una publicació a Instagram: "La Cuina Catalana va tenir amb Fermí Puig un fidel sentinella que va saber projectar els valors de tradició i cultura a través del temps. Va defensar la Cuina Catalana amb un gran compromís personal."

LLARGA CARRERA

A Puig l'incineraran i s'organitzarà una cerimònia laica a Granollers (Barcelona), on havia nascut el 1959.

Va acabar la seva llarga carrera al restaurant barceloní que porta el seu nom al carrer Balmes, i que va obrir el 2013 amb el seu gran amic Alfred Romagosa, cap de sala.

Just abans va ser el xef del desaparegut restaurant Drolma, també a Barcelona, amb 1 estrella Michelin.

Es va consolidar de jove a El Bulli de Roses (Girona), on també hi havia el jove Ferran Adrià, a qui havia conegut poc abans a les cuines quan feien el servei militar.