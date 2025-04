El personal de l'Oficina Antifrau recomana 7 llibres sobre ètica i bon govern

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El personal de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha recomanat 7 llibres sobre ètica i bon govern amb motiu de la diada de Sant Jordi.

En una anotació a X aquest dimecres, l'entitat dedicada a prevenir i investigar possibles casos d'ús o destinació fraudulenta de fons públics, aconsella la lectura 'La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común', de Michael Sandel; 'Oposición', de Sara Mesa, i 'Guerrilla Lavapiés' de Daniel Campos.

També recomana 'Si no ho dic, rebento!: Escac però no mat', de Ceneta Pi; '¡Denuncia! El activismo de la queja frente a la violencia institucional', de Sara Ahmed; 'No diguis res. Una història real de violència i memòria a Irlanda del Nord', de Patrick Radden Keefe, i 'Maria Antonieta', de Stefan Zweig.