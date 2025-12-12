El personal laboral d'Educació passa una segona nit a la Conselleria per exigir millores

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
15 professionals del personal laboral de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat han passat una segona nit a l'interior del departament per exigir la millora de les seves condicions laborals i salarials, convocats pels sindicats Ustec·Stes, CCOO, CGT, UGT i Junts (de professors de religió).
En unes declaracions a Europa Press, la presidenta del comitè intercentres del personal laboral d'educació, Conxita Mañé, ha dit que espera que el departament faci una proposta i puguin "sortir amb millors condicions" que amb les que van entrar, i recorda que demanen el complement de 473 euros mensuals i una millora dels horaris.
Des d'aquest dimecres 15 persones del personal laboral d'Educació --personal d'atenció educativa (PAE), d'administració i serveis (PAS), d'escoles bressol i personal laboral docent (professorat de religió, centres integrats i docents d'FP)-- està tancat a les instal·lacions del departament, i fonts sindicals assenyalen que, "ara com ara, encara ningú del departament no ha passat" per allà.