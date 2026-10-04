Un persona mor en Montornès (Barcelona) a causa del temporal de pluja

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El cap d'intervenció de Bombers, Oriol Corbella, ha informat aquest diumenge de la mort d'una persona en Montornès (Barcelona), que es suma a una altra víctima a Tordera (Barcelona) a causa del temporal de pluges a Catalunya.
Ho ha dit en roda de premsa aquest diumenge junt amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca i el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
Corbella també ha informat que hi ha "com a mínim" una persona desapareguda en la riera de Pineda a Pineda de Mar (Barcelona), on s'ha establert un dispositiu de recerca.