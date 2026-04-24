Una persona mor electrocutada a la zona de vies del tren de Castellbisbal (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha mort electrocutada a la zona de vies del tren de l'estació de Rodalies de Castellbisbal (Barcelona) en un succés d'aquest divendres sobre les 4.00 hores de la matinada.
La investigació policial per esclarir el succés està oberta, han informat fonts de la policia catalana a Europa Press.
Arran de l'incident s'ha interromput la circulació de la línia R4 de Rodalies entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a petició dels Mossos entre les 6.27 hores i les 6.54 hores, ha informat Renfe.