Una persona mor atropellada a l'N-II a Tordera (Barcelona)

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha mort atropellada en un accident viari a l'N-II a Tordera (Barcelona) aquest dimarts a les 09.02 hores.
Per causes que encara s'investiguen, una persona que tenia el vehicle aparcat al voral ha mort atropellada per un camió, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, s'han activat 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).