Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada (Girona)

GIRONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha resultat ferida en un incendi ocorregut aquest dilluns a l'exterior d'una granja a Peralada (Girona), segons han informat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat, que han treballat en l'extinció del foc amb 11 dotacions terrestres, han rebut l'avís a les 15.56 hores, segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Les flames, que ja han estat sufocades, han afectat a remolcs, pilons de palla i ferralla a l'exterior de la granja, així com a vegetació agrícola.