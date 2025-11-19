Una persona ferida greu i tres més lleus en un accident a la C-37 a Valls (Tarragona)

TARRAGONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha resultat ferida greu en un accident aquest dimecres que ha afectat tres turismes a la C-37 a Valls (Tarragona), que també ha deixat dos homes i una dona ferits lleus, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en una anotació a X recollida per Europa Press.
El xoc, en el qual un dels cotxes ha bolcat, s'ha produït cap a les 16.00 hores i els Bombers de la Generalitat hi han acudit amb tres dotacions, que han tallat la via totalment.
Per la seva banda, el SEM hi ha traslladat cinc ambulàncies que han evacuat la dona greu a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, a més d'un dels lleus, mentre que els altres dos han estat traslladats a l'Hospital Pius de Valls.