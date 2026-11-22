Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha quedat ferida en estat greu arran de la caiguda d'un arbre a la confluència del carrer de la Marina amb l'avinguda Icària a Barcelona aquest diumenge.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 3 ambulàncies per atendre aquesta persona, que ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital del Mar, ha informat el SEM a 'X'.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 145 trucades fins a les 10.08 hores d'aquest diumenge, que han generat 83 incidents.