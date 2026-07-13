Es permet la tornada de tots els evacuats per l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona)

TARRAGONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha informat que tots els evacuats per l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona) poden tornar a les seves cases després de l'estabilització de l'incendi aquest dilluns, i s'ha aixecat el confinament en totes les zones afectades.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press Protecció Civil ha explicat que han enviat una alerta Es-Alert als mòbils per donar aquesta instrucció, encara que es manté tallada la carretera T-244 i es restringeix l'accés a la zona.
220 persones han estat evacuades aquest dilluns al matí per aquest foc que ha afectat a 142 hectàrees, la majoria de zona forestal arbolada, 20 de les quals pertanyents a Aiguamúrcia, 40 a Pontons i 80 a Querol (Tarragona).