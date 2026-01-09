La Perla 29 porta 'A Macbeth Song' al Festival Teatro a Mil de Santiago de Xile

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
La Perla 29 portarà 'A Macbeth Song' al Festival Teatro a Mil de Santiago de Xile, dins la gira internacional de l'obra, informa en un comunicat d'aquest divendres.
L'espectacle es podrà veure els dies 15, 16 i 17 de gener al Teatro de la Universitat de Xile, un dels espais que acull el festival.
A més a més, el director de l'obra, Oriol Broggi, compartirà un taller amb 25 actors joves, directors i dissenyadors que participen en el programa 'LAB Escénico', amb el qual redescobriran textos de Lorca, Mouawad, Sófocles o Lagarce, entre d'altres.