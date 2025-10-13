La Perla 29 compta amb 'La tempestat', 'L'albada' i 'La trena' en la temporada 2025-2026

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La Perla 29 comptarà en la temporada 2025-2026 amb 'La tempestat' de William Shakespeare i 'L'albada', totes dues dirigides pel director de la companyia, Oriol Broggi, 'En la mesura de l'impossible' de Cristina Genebat, i l'adaptació de 'La Trena', de Laetitia Colombani, per Clara Segura.
Segons explica La Perla 29 en un comunicat aquest dilluns, aquesta temporada tindran 'Phèdre!', en una versió de 'Fedra' de Racine que es representarà al Teatre La Biblioteca de Barcelona, després de passar per Lausana (Suïssa).
També comptarà amb l'adaptació teatral de 'La trena', una proposta de Cristina Genebat, Marta Marco, Clara Segura i La Perla 29; a més de 'MAC MEC MIC', que recull la màgia de l'univers de Mic, el programa de SX3, i els traslladarà al teatre SAT!.
'El petit príncep' d'Antoine de Saint-Exupéry arribarà a la 12a temporada al Paral·lel 62; el director Cyril Desclés estrenarà al Teatre La Biblioteca el monòleg de Bernard-Marie Koltès 'La nit just abans dels boscos'; i al desembre tornarà 'Natale in Casa Cupiello', un espectacle sobre les festes de Nadal i la família.
Cristina Genebat signarà la seva primera direcció teatral amb 'En la mesura de l'impossible', de Tiago Rodrigues; i amb el muntatge 'L'albada', de Jaume Viñas, el seu director, Oriol Broggi, abordarà una tragèdia contemporània sobre "el llegat de la història".
'La tempestat' suposarà un "retorn a l'estètica essencial de La Perla 29 i al teatre d'actor"; i també comptarà amb 'A Macbeth Song', amb direcció i versió d'Oriol Broggi.