Periscopi llança una col·lecció de llibres de butxaca

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Edicions del Periscopi ha llançat la col·lecció Àncora, de llibres de butxaca, amb la qual vol mantenir "vius, accessibles i en circulació els títols del seu catàleg que mereixen una vida més llarga que la que permet el ritme accelerat de les novetats".
La col·lecció comença amb els títols 'No diguis res', de Patrick Radden Keefe; 'Aprendre a parlar amb les plantes', de Marta Orriols, i 'Demà, i demà, i demà', de Gabriella Zevin, informa el segell aquest dimarts en un comunicat.
A aquests títols els seguiran al juny 'Solenoide', de Mircea Cartarescu; 'L'aigua és això', de David Foster Wallace, i 'La campana de vidre', de Sylvia Plath, i al setembre 'Incendis', de Wajdi Mouawad, i 'Per què ser feliç quan podries ser normal?', de Jeanette Winterson.