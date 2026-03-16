La periodista Mariane Pearl guanya el I Premi Giardinetto 'Per un món nou'

POLDO POMÉS/PREMIO GIARDINETTO
BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La periodista francoestatunidenca Mariane Pearl ha guanyat la primera edició del Premi Giardinetto 'Per un món nou', impulsat per un grup d'escriptors, periodistes i artistes que reivindica el llenguatge com a font de dignitat i coneixement, ha informat l'organització en un comunicat.
El jurat, presidit pel cineasta i documentalista Poldo Pomés, va estar integrat pels poetes Aurelio Major i Agomar Segarra i els escriptors Ignacio Martínez de Pisón, Jordi Soler, Víctor Amela, Paula Cifuentes, Berta Marsé, Marta Rebón i Pola Oloixarac.
També el formaven els periodistes Xavier Mas de Xaxàs, Blanca Cia, Agnés Marqués, Santiago Tarín, Joaquín Luna, Tomás Alcoverro, el músic Alfonso Vilallonga, l'editor Malcom Otero, la crítica d'art Victòria Combalia i l'artista Justo Almendros.
Ha decidit premiar Mariane Pearl per haver donat veu i esperança a les dones oprimides de totes les cultures i continents i la seva lluita "en favor del que ella anomena una 'revolució humana' i que no és altra cosa que viure sense por i amb esperança, a favor d'un món més just i igualitari, en harmonia i prosperitat econòmica".
La cerimònia de lliurament del premi a Mariane Pearl, el marit de la qual el corresponsal Daniel Pearl va ser assassinat després de ser segrestat al Pakistan, tindrà lloc el 9 d'abril a Barcelona.