El periodista Jaume Masdeu, Premi Ernest Udina a la trajectòria europeista

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El periodista Jaume Masdeu, que va ser corresponsal a Brussel·les de TV3, Catalunya Ràdio i 'La Vanguardia' i actual redactor en cap d'Economia de 'La Vanguardia' a Madrid, ha guanyat el Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista 2026 que concedeix l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (Apec).
A més a més, l'Apec ha reconegut amb un menció honorífica el diari 'Avui' amb motiu del 50è aniversari del seu naixement, informa aquest dimecres l'associació en un comunicat.
El jurat del premi ha valorat la "sòlida carrera" de Masdeu que va començar com a corresponsal de TV3 a Brussel·les entre 1990 i 2004 i va continuar la seva trajectòria a TV3 on va dirigir els serveis informatius i el portal de notícies web '324.cat', a Catalunya Ràdio sent corresponsal a Brussel·les entre 2009 i 2014, i a 'La Vanguardia', on va ser corresponsal a la capital europea entre 2018 i 2021.
L'Apec ha destacat l'estil propi de Masdeu, el seu esperit periodístic i la seva capacitat didàctica, a més de la seva capacitat per analitzar amb rapidesa la repercussió europea de qualsevol informació.
Sobre la menció honorífica, l'Apec ha volgut reconèixer els 50 anys del diari 'Avui' i el seu "ferm compromís i vocació europeistes" des d'un inici, en un rotatiu en el qual el mateix Ernest Udina va escriure com a corresponsal a París.
El premi, que compta amb el suport del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, la Representació de la CE a Barcelona, la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior, l'Ajuntament de Barcelona i Catalunya Internacional, es lliurarà en una cerimònia a la capital catalana al novembre.