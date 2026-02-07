El periodista Daniel Arasa publica un assaig crític amb allò 'woke' i planteja diàleg social

IDEAS Y LIBROS EDICIONES - Arxiu
Afirma que s'ha passat "de despertar al feble a controlar a tots"
BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El periodista Daniel Arasa acaba de publicar 'Woke, cristianisme i sentit comú' (Idees i Llibres Edicions), un assaig crític amb allò 'woke' i davant del qual planteja diàleg, al·legant que ell se sent enemic d'aquest pensament però no dels seus defensors.
"No es tracta de situar-se en el terme mig, en el qual no sempre està la veritat, sinó de tenir passió per aconseguir punts de trobada", afirma en un comunicat de l'editorial.
Segons l'autor, cal "tornar al sentit comú", amb un equilibri entre emoció i raó, sensibilitat i anàlisi.
EUA I EUROPA
Considera textualment que el 'woke' ha passat de despertar al feble a controlar a tots, i ho defineix com "la degeneració per hipertròfia de la lluita per les minories i la seva imposició a la resta".
Està convençut que està en reculada, per fartanera de molts sectors de la societat, però veu aquesta reculada a EUA i no a Europa, on "seguirà al llarg de molt temps, perquè se li impulsa i finança des de les administracions públiques".
LA POLÍTICA
Arasa creu que aquest pensament ha aconseguit una cosa inèdita històricament: "Convertir al liberalisme econòmic i l'esquerra marxista en aliats objectius en temes antropològics clau".
El llibre exposa visions de dretes i esquerres sobre el 'woke' i la influència d'alguns canvis polítics, sobretot l'arribada al poder de Donald Trump (EUA) i altres dirigents 'anti woke' com Giorgia Meloni (Itàlia) i Javier Milei (Argentina), diu.
LA RELIGIÓ
També detalla "com de divergents o antagòniques són les visions del 'woke' i del cristianisme, sigui catòlic o protestant", sobre la veritat, la dignitat humana, la llibertat, el bé comú, la moral i el sentit de la vida, afirma.
A més, opina que "la batalla de fons és espiritual entre el cristianisme i el 'woke', atès que, fet i fet, han convertit a aquest en una religió".